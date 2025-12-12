С экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина взыскали ещё 1,4 млрд рублей

Прокуратура Нижегородской области вынесла решение о новом взыскании с бывшего главы Нижнего Новгорода (2010-2015) Олега Сорокина, который был осуждён за коррупцию в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что Сорокин в статусе чиновника оказывал покровительство работе ООО «Специализированный застройщик «Старт-строй», где его жена Элада Нагорная владела 60% доли в уставном капитале. Также строительная компания под видом чистой прибыли легализовала коррупционные «доходы».

Напомним, в марте 2019 года Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 460,8 млн рублей по обвинениям, включая получение взятки. В 2023 году у него и его сообщников было конфисковано 1,5 миллиарда рублей. А осенью этого года с обвиняемого взыскали ещё миллиард. При этом экс-чиновнику недавно было отказано в УДО. Сорокин был мэром Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 годы.