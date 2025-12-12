«Россия может уничтожить США»: Почему Трамп заговорил о ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай выступают за денуклеаризацию, однако политолог Георгий Фёдоров усомнился в реалистичности таких планов. По его мнению, американский лидер, будучи хорошим пиарщиком, использует тему угрозы ядерной войны как беспроигрышный медийный ход для получения позитивного информационного отклика.

США были первой страной, применившей ядерное оружие, и разрабатывали планы удара по СССР. Однако на данном этапе Москва представляет реальную угрозу Вашингтону, поэтому Трампу выгодно обсуждать такие темы, в том числе с целью ослабить российский оборонный потенциал, отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«В данный момент Россия — это единственная страна, которая может уничтожить США. Поэтому выгодно говорить о таких темах, чтобы в том числе, наш оборонный потенциал ослабить, если вдруг мы поведёмся на это», — подчеркнул политолог.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации. По его словам, все три страны заинтересованы в сокращении ядерных вооружений.