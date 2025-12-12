В Подмосковье пьяный живодёр убил двух котов, выбросив их с 16-го этажа
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Одинцово живодёр выбросил с 16-го этажа двух котов, что привело к их гибели. Как рассказала местная жительница, трагедия произошла утром, полиция уже задержала подозреваемого. Правонарушителем оказался 34-летний мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По данным УМВД по Одинцовскому городскому округу, его задержали на месте происшествия и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает 360.ru.
Ранее в Тюмени живодёры взорвали петарду в заднем проходе кота Рыжика. А в Петербурге пьяный живодёр швырнул маленькую собаку об стену из-за лая.
