В Подмосковье пьяный живодёр убил двух котов, выбросив их с 16-го этажа

В Одинцово живодёр выбросил с 16-го этажа двух котов, что привело к их гибели. Как рассказала местная жительница, трагедия произошла утром, полиция уже задержала подозреваемого. Правонарушителем оказался 34-летний мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным УМВД по Одинцовскому городскому округу, его задержали на месте происшествия и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает 360.ru.