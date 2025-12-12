Путин в Индии
12 декабря, 13:56

Финский профессор тремя словами описал планы ЕС украсть российские активы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Финский профессор Туомас Малинен раскритиковал планы Европейского союза по изъятию замороженных российских активов. Свою оценку он опубликовал на личной странице в соцсети X.

«Это очень плохо», — лаконично написал он.

Напомним, Евросоюз предоставил Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки российских средств, однако Центральный банк РФ заявил о готовности начать масштабную судебную войну в случае их конфискации. Эксперты предупреждают, что подобный шаг не только нанесёт удар по доверию к мировой финансовой системе, но и может привести к продлению конфликта на Украине на 2–3 года, усугубив международную напряжённость.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
