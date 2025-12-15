Новогоднее застолье: сколько оно стоило в 1913 году, в 1950-е, в 1990-х и в наше время

Новый год в СССР официально разрешили 1 января 1948 года. То есть первое число сделали выходным днём. И как раз в следующее десятилетие сформировались главные традиции праздника. В том числе и кулинарные. Оливье, холодец, заливная рыба, красная икра, селёдка под шубой, детское шампанское... Всё это стоит денег. Сосредоточимся именно на них. Сколько стоило новогоднее застолье до революции? А в периоды «зрелого» СССР? А в «былинные» девяностые? Расскажем в материале.

Новогодний стол в 1913 году: главные особенности

Главная особенность праздника Новый год в 1913 году состояла в том, что... его не отмечали. Фото © Gemini

Новогоднего застолья в 1913 году не было. По крайней мере, отдохнуть и покутить с 31 декабря на 1 января могли только избранные. И то — не соблюдая традиции, а так, для души. В дореволюционной России главным праздником было Рождество Христово, тогда всё ещё 25 декабря, по старому стилю. Поэтому рассчитывать мы будем стоимость рождественского ужина. Примем во внимание: 1 рубль 1913 года стоит 1030 современных, что мы выяснили в этом материале.

Месячная зарплата рабочего в 1913 году составляла 30 рублей, и это в лучшем случае. Но базовые продукты стоили копейки — в буквальном смысле. Поэтому для организации праздничного стола на Рождество с запечённой птицей, кашей-кутьёй, сбитнем и пирожками требовалось около трёх или даже пяти рублей. То есть при зарплате, что равнялась примерно 30 900 современных рублей, на новогодний, вернее рождественский, стол нужно было 5150 руб. В эту стоимость входят четыре курицы, мука, крупы, сезонные овощи, немного мочёных яблок, сахар, напитки.

Новогоднее застолье в 1955 году: хрущёвская оттепель

Новогоднее застолье в 1950-х уже было поистине новогодним. После Великой Отечественной войны в СССР разрешили отдыхать 1 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotoak

Средняя зарплата в СССР 1955 года составляла около 72 рублей. Но именно в то время формировались наши привычные новогодние традиции. А в стране была плановая экономика. На рынке — дефицит. В магазинах — очереди. Поэтому приготовить на Новый 1956 год оливье, заливную рыбу, селёдку под шубой, бутерброды с икрой и прочие угощения было подчас сложнее, чем в наше время. В среднем на новогодний стол уходило от 15 до 25 рублей.

А по паритету покупательской способности при условии ставки инфляции на 2025 год в размере 6,5%, один рубль 1955 года будет равен 600 рублям 2025-го. Получается, при Хрущёве средняя зарплата выросла — это 43 200 современных рублей. А на новогодний стол надо было 9000 или даже 15 000 рублей 2025 года... Праздник и правда стали отмечать с размахом. Только стоит учитывать, что стоимость горячительных напитков тоже выросла вместе с акцизами, поэтому Новый 1956 год справляли дороже, чем тихое Рождество 1913-го.

Новогодний стол в 1995 году: немногие вспомнят

После распада СССР времена настали трудные. Но на новогодний стол средства всё равно как-то находились. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bayhu19

Средние зарплаты россиян в 90-х — это сложно. В 1994 году этот показатель составлял 220 400 рублей, в 1995 году — 472 400 рублей. А в 1996-м средняя зарплата равнялась 790 200 рублей. Это не значит, что все россияне разбогатели. Просто так страна адаптировалась к новой для себя рыночной экономике, причём цены росли ещё быстрее. В итоге мы дошли до дефолта.

Перед Новым 1996 годом килограмм докторской колбасы стоил около 20 тысяч рублей. Та же масса, но бескостной говядины — это 12 547 рублей, по таблице Росстата. Отечественное игристое вино — 22 937 рублей за литр, по тому же источнику. Итак, новогодний стол для 31 декабря 1995 года на шесть персон представляется таким: оливье — 37 тысяч 500 рублей;

игристое — 22 тысячи 937 рублей;

запечённая курица, 4 кг — около 40 тысяч рублей;

апельсины, мандарины и яблоки — 21 тысяча 957 рублей;

гарнир в виде печёного картофеля — 1 тысяча 772 рубля.

У нас получилась внушительная сумма, 124 тысячи 166 рублей. Выяснять, сколько это в современных рублях, сложно. Но мы попробуем. В 1998 году была проведена деноминация, и тысяча старых рублей стала считаться одним новым. Получается, в рублях после деноминации новогодний стол 1995–1996 стоил 124 рубля, 16 копеек и ещё шесть единиц, которые меньше, чем копейка. Учитываем, что в 1998-м рубль не только скинул 1000, ещё и цены внезапно увеличились в два раза, это видно всё по той же таблице Росстата. Поэтому с учётом инфляции, используя ИИ, высчитываем сумму в два раза больше, 248 рублей. Получается, за новогодний стол на шесть персон в 1995 году отдавали 9945 рублей.

Новогоднее застолье 2025–2026: современность вносит коррективы

Новогодний стол на 2026 год — сколько он будет стоить? Как современный мир меняет праздники? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Но скоро Новый 2026 год. Давайте посчитаем, сколько будет стоить праздничный стол сегодня. По данным Росстата, в апреле 2025 года средняя зарплата в России до вычета налога равнялась 99,4 тысячи рублей. В 2023 году этот же показатель останавливался на отметке 72,5 тысячи рублей. Это современные рубли, естественно. А средний новогодний стол на шесть персон при помощи ИИ был рассчитан на сумму до 9000 рублей. Одна из российских нейросетей показала цифру 8675 и предложила ещё и сэкономить до шести тысяч. Получается, Новый 2026 год встречать даже дешевле, чем Новый 1956 год. В сумму включены оливье, печёная птица, гарнир, даже шампанское.