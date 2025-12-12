Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 14:10

На живодёра из Одинцово, выбросившего котов с 16-го этажа, завели дело

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В подмосковном Одинцово на живодёра, выбросившего котов с 16-ого этажа, завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Как сообщает пресс-служба местного УМВД, в полицию поступил сигнал о том, что из окна квартиры на Триумфальной улице неизвестный выбросил двух домашних котов и личные вещи.

Фото © Telegram / ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка

Фото © Telegram / ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого — 34-летнего местного жителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. К сожалению, животные не пережили падения с высоты и погибли на месте. В настоящее правонарушитель доставлен в отдел для дачи объяснений и проведения процессуальных действий.

Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля и протащил по дороге в Донецке
Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля и протащил по дороге в Донецке

Ранее в Тюмени живодёры взорвали петарду в заднем проходе кота Рыжика. В настоящее время исход для Рыжика остаётся неопределённым. Питомец находится под наблюдением ветеринаров и получает всё необходимое лечение, однако его состояние оценивается как тяжёлое.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar