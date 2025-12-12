На живодёра из Одинцово, выбросившего котов с 16-го этажа, завели дело

В подмосковном Одинцово на живодёра, выбросившего котов с 16-ого этажа, завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Как сообщает пресс-служба местного УМВД, в полицию поступил сигнал о том, что из окна квартиры на Триумфальной улице неизвестный выбросил двух домашних котов и личные вещи.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого — 34-летнего местного жителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. К сожалению, животные не пережили падения с высоты и погибли на месте. В настоящее правонарушитель доставлен в отдел для дачи объяснений и проведения процессуальных действий.

Ранее в Тюмени живодёры взорвали петарду в заднем проходе кота Рыжика. В настоящее время исход для Рыжика остаётся неопределённым. Питомец находится под наблюдением ветеринаров и получает всё необходимое лечение, однако его состояние оценивается как тяжёлое.