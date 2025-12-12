Русский Зорро: В Подмосковье стартовали съёмки сериала о Дубровском

В Московской области стартовали съёмки историко-приключенческого проекта «Дубровский. Русский Зорро», сообщили создатели сериала. Проект готовят телеканал ТВ-3 и онлайн-кинотеатр PREMIER. Производством занимается кинокомпания «Ген Продакшн» при поддержке Института развития интернета. Главную роль исполняет Олег Гаас.

По сюжету Владимир Дубровский после долгих странствий возвращается в Российскую империю под новым именем — Дон Диего де ла Вега. В родных местах он сталкивается с произволом помещиков и разбойниками, которые прикрываются его именем. Герой вновь оказывается втянут в противостояние с семьёй Троекуровых и встречает свою прежнюю возлюбленную Машу.

Авторы проекта объясняют идею сериала попыткой соединить два близких по духу образа — русского дворянина-мстителя и легендарного Зорро. Оба героя живут двойной жизнью и борются с несправедливостью, нарушая установленные правила.

Фото © Пресс-служба ТВ-3

Олег Гаас, исполнитель главной роли: «Владимир Дубровский — раненый волк, потерявший всё: родителей, родину, имя. Он возвращается на руины — и в этом его самая глубокая, честная суть. А Дон Диего де ла Вега — лишь маска «благородного», вежливый плащ, под которым прячется напряжённый зверь. Я соединяю их через внутренний конфликт: одна часть героя мечтает о простой человеческой жизни — любить, дышать, жить в мире. Другая — постоянно напоминает: мир играет по другим правилам. Получается персонаж, балансирующий между театральной элегантностью и грубой правдой жизни. Мне всегда интереснее играть не «гладеньких» персонажей, а живых — тех, кто торопится, сопротивляется, вмещают в себя и добро, и зло. Именно это и есть человек».

Режиссёром сериала выступает Кирилл Кузин. В актёрский состав также вошли Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц и Антон Богданов.

Сериал будет состоять из восьми серий хронометражом по 46 минут. Жанр проекта обозначен как историческая драма с элементами приключений.