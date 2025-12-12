«Проводили аплодисментами»: в Подмосковье простились с Леонидом Французовым

Заслуженного артиста России, юмориста и автора эстрадных программ Леонида Французова похоронили в Подмосковье, сообщает РИА Новости. Церемония прощания прошла в Москве, после чего артиста предали земле на Подмосковном кладбище в поселке Востряково городского округа Домодедово.

Леонид Французов скончался 9 декабря на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание и отпевание состоялись в зале «Ритуал» в Москве. Проводить артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Присутствующие вспоминали его как человека с открытым характером и большим сердцем.

На церемонии были артисты «Аншлага», актер-сатирик Сергей Дроботенко, актрисы Елена Воробей и Клара Новикова, а также друзья Французова разных лет. Венки на прощание направили коллеги, близкие и артист Владимир Винокур.

Леонид Французов — заслуженный артист России, лауреат нескольких конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка, обладатель пяти государственных наград. С 1981 года он возглавлял Всероссийское объединение драматургов эстрады.

Его произведения исполняли Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Аросеева, Борис Брунов и другие артисты. Французов был автором и сценаристом программ «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Смехопанорама» и ряда других популярных проектов.