Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 14:33

«Проводили аплодисментами»: в Подмосковье простились с Леонидом Французовым

Заслуженного артиста России Леонида Французова похоронили в Подмосковье

Обложка © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Николай Малышев

Обложка © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Николай Малышев

Заслуженного артиста России, юмориста и автора эстрадных программ Леонида Французова похоронили в Подмосковье, сообщает РИА Новости. Церемония прощания прошла в Москве, после чего артиста предали земле на Подмосковном кладбище в поселке Востряково городского округа Домодедово.

Леонид Французов скончался 9 декабря на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание и отпевание состоялись в зале «Ритуал» в Москве. Проводить артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Присутствующие вспоминали его как человека с открытым характером и большим сердцем.

На церемонии были артисты «Аншлага», актер-сатирик Сергей Дроботенко, актрисы Елена Воробей и Клара Новикова, а также друзья Французова разных лет. Венки на прощание направили коллеги, близкие и артист Владимир Винокур.

Дефьсит, Авас и 22 бугая с катками. Гениальные шутки Райкина, от которых до сих пор рыдают
Дефьсит, Авас и 22 бугая с катками. Гениальные шутки Райкина, от которых до сих пор рыдают

Леонид Французов — заслуженный артист России, лауреат нескольких конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка, обладатель пяти государственных наград. С 1981 года он возглавлял Всероссийское объединение драматургов эстрады.

Его произведения исполняли Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Аросеева, Борис Брунов и другие артисты. Французов был автором и сценаристом программ «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Смехопанорама» и ряда других популярных проектов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Смазал лыжи? Зачем Хазанов внезапно продал в России недвижимость на сотни миллионов и куда их денет
Смазал лыжи? Зачем Хазанов внезапно продал в России недвижимость на сотни миллионов и куда их денет
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar