Олимпийский саммит поддержал решение МОК о допуске молодых россиян к турнирам

В Лозанне состоялся 14-й Олимпийский саммит, решение которого признаётся важность политического нейтралитета. Делегаты выразили официальную поддержку решению МОК допустить молодых российских спортсменов к мировым соревнованиям.

«[Решение] рекомендуется к принятию всеми международными федерациями и организаторами спортивных мероприятий для их собственных молодёжных мероприятий», — указано в отчёте.