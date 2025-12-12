Олимпийский саммит поддержал решение МОК о допуске молодых россиян к турнирам
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
В Лозанне состоялся 14-й Олимпийский саммит, решение которого признаётся важность политического нейтралитета. Делегаты выразили официальную поддержку решению МОК допустить молодых российских спортсменов к мировым соревнованиям.
«[Решение] рекомендуется к принятию всеми международными федерациями и организаторами спортивных мероприятий для их собственных молодёжных мероприятий», — указано в отчёте.
Ранее глава МОК Кирсти Ковентри, ссылаясь на собственный спортивный опыт спортсменки — она представляла Зимбабве, — призвала правительства не дискриминировать атлетов и обеспечить равный доступ к соревнованиям для всех, кто имеет право участвовать. Глава комитета подчеркнула, что спорт должен оставаться «маяком надежды» и местом мирного соперничества вне политических конфликтов. Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поблагодарил исполком МОК за рекомендацию полностью снять ограничения на участие молодых российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
