Суд взыскал имущество экс-главы Крымского района Кубани в доход государства

Суд в Геленджике по иску прокуратуры взыскал в доход государства имущество бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и его окружения. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В заявлении суда уточняется, что помимо самого экс-чиновника ответчиками выступили 11 его родственников и знакомых. В результате рассмотрения дела в пользу государства обращены транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки, принадлежавшие фигурантам.

Напомним, главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся подозревают в присвоении более 100 земельных участков общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. С помощью махинаций он оформил на себя, своих родственников и подчинённых 109 участков, в связи с чем у всех фигурантов прошли обыски. Лесь подготовил для возможного побега крупную сумму наличных средств и золотые слитки, замаскированные под промышленные изделия.