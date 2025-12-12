Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 16:20

Суд взыскал имущество экс-главы Крымского района Кубани в доход государства

Обложка © VK/ Сергей Лесь

Обложка © VK/ Сергей Лесь

Суд в Геленджике по иску прокуратуры взыскал в доход государства имущество бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и его окружения. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В заявлении суда уточняется, что помимо самого экс-чиновника ответчиками выступили 11 его родственников и знакомых. В результате рассмотрения дела в пользу государства обращены транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки, принадлежавшие фигурантам.

Задержанный глава района на Кубани пытался скрыться от силовиков с золотыми костылями
Задержанный глава района на Кубани пытался скрыться от силовиков с золотыми костылями

Напомним, главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся подозревают в присвоении более 100 земельных участков общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. С помощью махинаций он оформил на себя, своих родственников и подчинённых 109 участков, в связи с чем у всех фигурантов прошли обыски. Лесь подготовил для возможного побега крупную сумму наличных средств и золотые слитки, замаскированные под промышленные изделия.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar