Цымбалюк-Романовская впервые после родов вышла на сцену и взяла с собой дочь

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская провела свой первый концерт после рождения дочери, и её восьмимесячная малышка Виктория стала негласной участницей события. Девочка присутствовала на репетиции, а затем ждала окончания выступления за кулисами.

Цымбалюк-Романовская впервые после родов вышла на сцену. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vitalinaromanovskaya

Артистка поделилась с подписчиками в соцсетях, что её дочь уснула в гримёрке под звуки музыки. Концерт с произведениями Моцарта и Шуберта прошёл в Центральном доме работников искусств, атмосферу которого пианистка назвала «удивительной» и сравнимой с её детскими воспоминаниями о 90-х годах.

Цымбалюк-Романовская отметила особую теплоту публики, которая после финальных аплодисментов не спешила расходиться, а продолжала сидеть в зале в тишине, наслаждаясь моментом.

Напомним, вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, ранее заявлявшая о желании иметь большую семью и планах на второго и третьего ребёнка, впервые стала мамой в 46 лет. Певица сообщила, что её дочь, появившаяся на свет в 2025 году, получила имя Виктория Давидовна, уточнив, что отчество было выбрано в честь человека, которого глубоко уважал Армен Борисович. При этом исполнительница пояснила, что не зарегистрировала брак с отцом ребёнка и подчеркнула, что растит дочь самостоятельно, без поддержки родственников.