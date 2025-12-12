Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 17:59

Цымбалюк-Романовская впервые после родов вышла на сцену и взяла с собой дочь

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская провела свой первый концерт после рождения дочери, и её восьмимесячная малышка Виктория стала негласной участницей события. Девочка присутствовала на репетиции, а затем ждала окончания выступления за кулисами.

Цымбалюк-Романовская впервые после родов вышла на сцену. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vitalinaromanovskaya

Артистка поделилась с подписчиками в соцсетях, что её дочь уснула в гримёрке под звуки музыки. Концерт с произведениями Моцарта и Шуберта прошёл в Центральном доме работников искусств, атмосферу которого пианистка назвала «удивительной» и сравнимой с её детскими воспоминаниями о 90-х годах.

Цымбалюк-Романовская отметила особую теплоту публики, которая после финальных аплодисментов не спешила расходиться, а продолжала сидеть в зале в тишине, наслаждаясь моментом.

«Нам полгодика»: Ставшая матерью в 46 лет Цымбалюк-Романовская впервые показала фото с ребёнком
«Нам полгодика»: Ставшая матерью в 46 лет Цымбалюк-Романовская впервые показала фото с ребёнком

Напомним, вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, ранее заявлявшая о желании иметь большую семью и планах на второго и третьего ребёнка, впервые стала мамой в 46 лет. Певица сообщила, что её дочь, появившаяся на свет в 2025 году, получила имя Виктория Давидовна, уточнив, что отчество было выбрано в честь человека, которого глубоко уважал Армен Борисович. При этом исполнительница пояснила, что не зарегистрировала брак с отцом ребёнка и подчеркнула, что растит дочь самостоятельно, без поддержки родственников.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Виталина Цымбалюк-Романовская
  • Армен Джигарханян
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar