«Нам полгодика»: Ставшая матерью в 46 лет Цымбалюк-Романовская впервые показала фото с ребёнком

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая матерью в 46 лет показала первые фото из роддома. Сокровенными кадрами с дочерью знаменитость поделилась в своём аккаунте в социальной сети.

Виталина Цымбалюк-Романовская с 2016 по 2017 год состояла в официальном браке с Арменом Джигарханяном. До официального оформления отношений пара жила вместе. В сентябре 2019 года Джигарханян сообщил о воссоединении с бывшей женой Татьяной Власовой, которая вернулась из США для ухода за ним. 14 ноября 2020 года народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян скончался в результате отказа почек на 86-м году жизни.