26 сентября, 09:51

«Нам полгодика»: Ставшая матерью в 46 лет Цымбалюк-Романовская впервые показала фото с ребёнком

Пианистка Цымбалюк-Романовская показала первые фото с ребёнком после родов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vitalinaromanovskaya

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая матерью в 46 лет показала первые фото из роддома. Сокровенными кадрами с дочерью знаменитость поделилась в своём аккаунте в социальной сети.

«Нам полгодика. Полгода счастья и новой жизни», — отметила артистка.

Виталина Цымбалюк-Романовская с 2016 по 2017 год состояла в официальном браке с Арменом Джигарханяном. До официального оформления отношений пара жила вместе. В сентябре 2019 года Джигарханян сообщил о воссоединении с бывшей женой Татьяной Власовой, которая вернулась из США для ухода за ним. 14 ноября 2020 года народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян скончался в результате отказа почек на 86-м году жизни.

Напомним, вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, ранее заявлявшая о желании иметь большую семью и планах на второго и третьего ребёнка, впервые стала мамой в 46 лет. Артистка сообщала, что её дочь, родившаяся в 2025 году, носит имя Виктория Давидовна, подчеркнув, что отчество Давидовна дано в честь человека, которого высоко ценил Армен Борисович. При этом пианистка дала понять, что не состоит в официальном браке с отцом ребёнка, и отметила, что воспитывает дочь без помощи близких людей.

