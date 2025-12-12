ВСУ ударили по Каховскому округу Херсонщины, повреждены дом и микроавтобус

В населённом пункте Васильевка в результате попадания выбиты окна, частично разрушена кровля и повреждена бытовая техника в одном из домов. 83-летняя хозяйка дома не получила физических травм, но, по словам чиновника, была сильно напугана, ей оказали антишоковую терапию. В Каховке из-за сброса боеприпаса с беспилотника загорелся микроавтобус, пожар оперативно ликвидировали спасатели МЧС. По предварительным данным, жертв в результате атаки нет.