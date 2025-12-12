Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 17:57

ВСУ ударили по Каховскому округу Херсонщины, повреждены дом и микроавтобус

Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по территории Каховского муниципального округа Херсонской области. Как сообщил глава округа Павел Филипчук в своём телеграм-канале, повреждения получили частный дом и микроавтобус.

В населённом пункте Васильевка в результате попадания выбиты окна, частично разрушена кровля и повреждена бытовая техника в одном из домов. 83-летняя хозяйка дома не получила физических травм, но, по словам чиновника, была сильно напугана, ей оказали антишоковую терапию. В Каховке из-за сброса боеприпаса с беспилотника загорелся микроавтобус, пожар оперативно ликвидировали спасатели МЧС. По предварительным данным, жертв в результате атаки нет.

Жительница Твери рассказала, что пряталась в ванной во время ночной атаки дрона
Жительница Твери рассказала, что пряталась в ванной во время ночной атаки дрона

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении синхронного удара двух украинских БПЛА. Позднее глава города отметил, что всего за сутки силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar