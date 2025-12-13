В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры необходимы для безопасности полётов, уточнил представитель регулятора Артём Кореняко.
На данный момент остаются закрытыми аэропорты Пензы и Саратова. Всё из-за атаки беспилотников, в результате которой в Саратове уже есть погибший.
