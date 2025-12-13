Путин в Индии
Регион
13 декабря, 00:52

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры необходимы для безопасности полётов, уточнил представитель регулятора Артём Кореняко.

Ограничения на полёты в аэропорту Ярославля сняли спустя 18 часов

На данный момент остаются закрытыми аэропорты Пензы и Саратова. Всё из-за атаки беспилотников, в результате которой в Саратове уже есть погибший.

