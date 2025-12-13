Часть работ по разбору аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС приостановлена из-за повреждений саркофага. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В настоящее время специалисты тщательно оценивают масштаб и последствия повреждений по двум направлениям.

«Во-первых, влияния на изолирующие свойства укрытия, на его способность оставаться герметичной и полностью непроницаемой защитной конструкцией, какой она была задумана; во-вторых — и это аспект, о котором говорили меньше, — влияния этих повреждений на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации», — сказал Гросси.

МАГАТЭ остаётся крайне требовательным в отношении безопасности объекта, так как даже украинская сторона заинтересована предотвратить любую утечку спустя годы после аварии.

Напомним, в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу, который украинские СМИ приписали российской стороне, однако Киев не представил доказательств этой версии. В Кремле инцидент назвали провокацией Киева накануне Мюнхенской конференции по безопасности.