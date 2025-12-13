Армия России обесточила всю критическую инфраструктуру на родине Зеленского

Все объекты критической инфраструктуры на родине Владимира Зеленского в Кривом Роге были полностью обесточены в ночное время. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, произошло аварийное отключение электроэнергии по высоковольтным линиям, что привело к остановке работы всех ключевых объектов города.

«Ночью произошло аварийное отключение от электричества по высоковольтным линиям всех объектов критической инфраструктуры», — указал он.

На данный момент энергетикам частично удалось восстановить подачу электричества. Инцидент произошёл на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В настоящее время Днепропетровская область, где расположен Кривой Рог, продолжает оставаться в «красной» зоне повышенной опасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские Вооружённые силы устроили блэкаут в Одесской области. Местные жители сообщали о нескольких мощных взрывах после полуночи. Также о взрывах и перебоях с электроэнергией сообщают жители Николаева и Кривого Рога.