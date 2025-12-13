Регионы Украины должны провести референдум по самоопределению — с какой страной они видят своё будущее, как когда-то сделали крымчане. Об этом сказал глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА «Новости».

«Если Украине и нужен референдум, так это референдум в каждом регионе по самоопределению, чтобы жители самостоятельно выбрали своё будущее, как это в своё время сделали крымчане», — подчеркнул политик.

По его словам, лучше всего такой референдум организовать после полной денацификации Украины, чтобы это было свободное волеизъявление народа, тогда как сейчас в стране везде доминируют нацисты и идёт антироссийская пропаганда и запугивание. Константинов уверен, Владимир Зеленский своей инициативой по референдуму, на котором украинцы якобы должны решить вопрос с территориальными уступками, просто тянет время, чтобы продолжить конфликт.

«Народ Украины, как и сама страна, не нужны ему. А сейчас он вдруг вспомнил о народе. Если бы он думал о народе, тогда бы согласился на условия, предложенные Россией еще в Стамбуле, а не на продолжение военного конфликта», — резюмировал Константинов.

Напомним, Владимир Зеленский допустил проведение референдума о территориальных уступках России. Он не стал объяснять, как будет проводиться голосование. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского «средним пальцем» в сторону США и попыткой сорвать переговоры. Политолог Александр Дудчак вообще сравнил такое голосование с «выборами в концлагере». На избирательном участке на Украине могут ждать представители ТЦК, а подсчёт голосов будет проходить под надзором националистических формирований. Всё это сделает референдум фиктивным.