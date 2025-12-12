В США узнали о тайных встречах Умерова с главой ФБР

В США состоялись секретные встречи главы ФБР Каша Пателя и его заместителя с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Умеров совершил визит в Майами, чтобы принять участие в консультациях по украинскому урегулированию. Там он общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и ещё с несколькими американскими чиновниками. По данным издания, на этом всё не закончилось, Умеров тайно успел переговорить с директором ФБР Кэшем Пателом и его заместителем Дэном Бонджино.

«Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся. Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателу и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить», — говорится в публикации.

А кто-то на Западе, как утверждается в статье, опасается, что это новый «канал связи» для оказания давления на Владимира Зеленского, чтобы склонить его к принятию мирного плана США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина уже подтвердила, что переговоры были, но она назвала их целью — дискуссии по теме безопасности.