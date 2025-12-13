Владимир Зеленский умело шантажирует всех своих западных партнёров, поскольку они фигурируют в одних и тех же коррупционных схемах. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть — и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать», — сказала дипломат ТАСС.

По её словам, Зеленский прекрасно понимает, кто и в каких коррупционных сделках с ним состоит, а потому пользуется этими знаниями, шантажируя союзников.