Регион
13 декабря, 08:01

Захарова рассказала, чем Зеленский шантажирует своих друзей на Западе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Владимир Зеленский умело шантажирует всех своих западных партнёров, поскольку они фигурируют в одних и тех же коррупционных схемах. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть — и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать», — сказала дипломат ТАСС.

По её словам, Зеленский прекрасно понимает, кто и в каких коррупционных сделках с ним состоит, а потому пользуется этими знаниями, шантажируя союзников.

Ранее в Великобритании заявили, что выборы президента на Украине поставят точку в политической карьере Владимира Зеленского. Аналитики уверены, что глава киевского режима, обладая рейтингом около 20%, не имеет никаких шансов на победу. Однако в МИД РФ считают, что у него всё же есть один способ выиграть.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

    avatar