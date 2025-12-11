Путин в Индии
11 декабря, 14:37

Захарова: У Зеленского нет шансов переизбраться легально

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Желание Владимира Зеленского удержать власть понятно, но шансов переизбраться законным путём у него сейчас попросту нет. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«Зеленский, очевидно, жаждет остаться во власти, в этом нет ни у кого никаких сомнений. Но также нет ни каких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально», — отметила дипломат.

Она добавила, что победу на выборах Зеленскому может принести лишь «Молдавский сценарий», который Запад уже успешно провернул. Напомним, что на последних парламентских выборах в Молдавии победили оппозиционные партии, однако затем пришли бюллетени из иностранных государств, после подсчёта голосов из которых лидирующие позиции заняла правящая партия.

Европейские лидеры представили Трампу план о территориальных уступках Украины

Страшное слово «выборы» вновь нависло над Украиной, когда президент США Дональд Трамп заявил, что украинцам пора бы выбрать нового президента. На этот раз Владимир Зеленский не стал с ним спорить. Теперь Верховная рада думает, как провести президентские выборы в условиях военного положения, которое исключает возможность их проведения.

