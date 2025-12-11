Желание Владимира Зеленского удержать власть понятно, но шансов переизбраться законным путём у него сейчас попросту нет. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«Зеленский, очевидно, жаждет остаться во власти, в этом нет ни у кого никаких сомнений. Но также нет ни каких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально», — отметила дипломат.

Она добавила, что победу на выборах Зеленскому может принести лишь «Молдавский сценарий», который Запад уже успешно провернул. Напомним, что на последних парламентских выборах в Молдавии победили оппозиционные партии, однако затем пришли бюллетени из иностранных государств, после подсчёта голосов из которых лидирующие позиции заняла правящая партия.