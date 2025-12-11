Захарова: У Зеленского нет шансов переизбраться легально
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Желание Владимира Зеленского удержать власть понятно, но шансов переизбраться законным путём у него сейчас попросту нет. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
«Зеленский, очевидно, жаждет остаться во власти, в этом нет ни у кого никаких сомнений. Но также нет ни каких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально», — отметила дипломат.
Она добавила, что победу на выборах Зеленскому может принести лишь «Молдавский сценарий», который Запад уже успешно провернул. Напомним, что на последних парламентских выборах в Молдавии победили оппозиционные партии, однако затем пришли бюллетени из иностранных государств, после подсчёта голосов из которых лидирующие позиции заняла правящая партия.
Страшное слово «выборы» вновь нависло над Украиной, когда президент США Дональд Трамп заявил, что украинцам пора бы выбрать нового президента. На этот раз Владимир Зеленский не стал с ним спорить. Теперь Верховная рада думает, как провести президентские выборы в условиях военного положения, которое исключает возможность их проведения.
