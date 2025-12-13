Проект против беглых артистов-русофобов и очернителей ВС РФ внесли в комитет ГД

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроекты о введении дополнительных ограничений для тех, кто покинул Россию и осуждён за преступления или административные правонарушения против государства. Проект против беглых артистов-русофобов и очернителей ВС РФ уже направлен в комитет ГД, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, таким гражданам могут временно приостанавливать регистрацию прав на недвижимость, блокировать денежные средства и имущество, ограничивать управление транспортом, а также отказывать в электронных госуслугах и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Списки лиц под ограничениями предлагается публиковать на сайте Генпрокуратуры.

В список предлагается включить тех, кто признан виновным в дискредитации ВС РФ, призывах нарушить территориальную целостность страны или ввести санкции, а также признанных иноагентами, не исполняющими закон и скрывающимися за рубежом.

Володин подчеркнул: «Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия».

