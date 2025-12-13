Проект против беглых артистов-русофобов и очернителей ВС РФ внесли в комитет ГД
Уехавший в Литву рэпер-иноагент Лигалайз* (Андрей Меньшиков)*. Обложка © VK / mc_ligalize / Павел Галактионов
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроекты о введении дополнительных ограничений для тех, кто покинул Россию и осуждён за преступления или административные правонарушения против государства. Проект против беглых артистов-русофобов и очернителей ВС РФ уже направлен в комитет ГД, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно инициативе, таким гражданам могут временно приостанавливать регистрацию прав на недвижимость, блокировать денежные средства и имущество, ограничивать управление транспортом, а также отказывать в электронных госуслугах и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Списки лиц под ограничениями предлагается публиковать на сайте Генпрокуратуры.
В список предлагается включить тех, кто признан виновным в дискредитации ВС РФ, призывах нарушить территориальную целостность страны или ввести санкции, а также признанных иноагентами, не исполняющими закон и скрывающимися за рубежом.
Володин подчеркнул: «Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия».
Ранее сообщалось, что стоимость выступления комика Семёна Слепакова*, включённого в реестр иноагентов, упала на полтора миллиона рублей на фоне снижения спроса. Уехавший юморист не может собрать залы за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.