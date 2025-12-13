Экс-офицер СБУ не хочет компенсации от украинцев за попытку его убить в Москве

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что не будет требовать компенсаций с преступников, взорвавших его автомобиль в Москве. Мужчина выжил во время теракта, отделавшись незначительными ранениями. В деле он признан потерпевшим, но смысла подавать гражданский иск не видит.

«Потерпевшим меня признали, гражданский иск подать можно. Там не только я имею право подать, ещё и соседи, у которых машины повредили. Но дело в том, что с них же взять нечего. У них ничего нет на территории РФ. Даже арест на имущество накладывать не на что», — рассказал Прозоров РИА «Новости».

По его словам, владельцы, чьи машины также были повреждены при взрыве, собираются обращаться в суд, чтобы взыскать материальный ущерб. Прозоров добавил, что сейчас уже вынесен приговор в отношении одного фигуранта — Ростислава Журавлёва. Преступник заявлял, что хочет пойти на СВО. Однако Прозоров готов подать жалобу, если просьбу Журавлёва удовлетворят. «Пусть гниёт в тюрьме», — сказал он.

