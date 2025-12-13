Как дожить до Нового года без выгорания: 6 советов для нервов и души
Многие к середине декабря чувствуют себя выжатыми из-за накопившихся задач, подготовки к праздникам и общего стресса. Как избежать выгорания в это время, в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказала психолог Милана Орехова. Она рекомендовала прямо сейчас снизить внутреннюю планку и разделить все дела на обязательные и желательные, сконцентрировавшись только на первых.
Чтобы справиться с большими задачами нужно дробить их на маленькие шаги и применять правило 15 минут, запуская продуктивность короткими отрезками без отвлечений. Важно давать телу сигналы безопасности через простые ритуалы вроде тёплого чая, прогулки днём и приятной музыки, которые стабилизируют нервную систему.
Эксперт посоветовала заранее планировать приятные моменты, такие как вечерний фильм или массаж. Это помогает мозгу вырабатывать дофамин и легче переносить усталость. Главное — не сравнивать себя с другими и завершать год из позиции заботы о себе, воспринимая декабрь не как экзамен, а как постепенное замедление перед обновлением.
