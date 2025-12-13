Диетолог перечислила продукты, которые могут храниться годами и не портиться

Более половины россиян делают продуктовые запасы на несколько недель, отдавая предпочтение крупам, макаронам, сахару, чаю и консервам. В беседе с «Вечерней Москвой» диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова перечислила продукты, которые могут храниться годами и не портиться.

По её словам, при правильном хранении в сухом прохладном месте макароны сохраняют свои свойства до трёх лет. Длительный срок годности также у круп: гречка может храниться до 20 месяцев, рис — до полутора лет, а манная и кукурузная крупы — до 10 месяцев. Их нужно пересыпать их в стеклянную или пластиковую тару с плотными крышками, держать вдали от солнечного света и регулярно проверять на наличие вредителей.

К практически не портящимся продуктам эксперт отнесла соль, сахар, соду, уксус, растительное масло, специи, сухофрукты, мёд и тёмный шоколад. Также долго хранятся чай, кофе, какао, сухое молоко и ультрапастеризованное молоко. Важно маркировать тару с пересыпанными продуктами, записывая дату покупки, и периодически проверять запасы на предмет порчи.

«Даже при длительном сроке годности, указанном на упаковке, продукты могут испортиться при неправильном хранении, поэтому перед употреблением необходимо проверять их внешний вид, запах, вкус и не употреблять испорченную пищу», — заключила специалист.

К слову, пищевые пристрастия могут отражать дефицит конкретных витаминов и минералов в организме. К примеру, тяга к рыбе, морепродуктам и маслам часто указывает на нехватку омега-3 кислот, витамина Е и йода, важных для сосудов, красоты волос и ногтей. А любовь к цитрусовым, особенно лимонам, может сигнализировать о стрессе.