Россиян научили определять недуги, исходя из пищевых предпочтений

Пищевые пристрастия могут отражать дефицит конкретных витаминов и минералов в организме, предупредила врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова. По её словам, тяга к рыбе, морепродуктам и маслам часто указывает на нехватку омега-3 кислот, витамина Е и йода, важных для сосудов, красоты волос и ногтей. А любовь к цитрусовым, особенно лимонам, может сигнализировать о стрессе.

Предпочтение мясным и рыбным блюдам иногда связано с дефицитом аминокислоты L-триптофан, необходимой для выработки «гормонов радости». Тяга к орехам и бобовым часто говорит о недостатке витаминов группы B и белка, хотя злоупотреблять орехами не стоит — суточная норма не должна превышать 30 граммов, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Пристрастие к креветкам и морской капусте, по её мнению, обычно сигнализирует о дефиците йода, критичного для работы щитовидной железы. Цветовые предпочтения в еде также информативны: тяга к оранжево-жёлтым продуктам (апельсины, морковь) может указывать на скрытую депрессию или потребность в витамине A и бета-каротине. Красные продукты (помидоры, болгарский перец) часто привлекают при нехватке железа, а зелёные овощи (огурцы, салат) — при желании обрести спокойствие и улучшить пищеварение.

«Праздничный ужин должен включать разнообразные продукты разных цветов и групп, ведь витамины и минералы взаимосвязаны настолько тесно, что одни из них просто не смогут полноценно усваиваться без других. Настоятельно советую сочетать на своем столе рыбу, мясо, яйца, разнообразные овощи и фрукты», — заключила эксперт.