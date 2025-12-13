В РАН призвали не допустить экстрадиции Бутягина на Украину, где он сгинет в застенках

Российская академия наук (РАН) переживает, что археолог и представитель Эрмитажа Александр Бутягин, арестованный в Польше, будет отправлен на Украину по запросу экстрадиции, а там окажется за решёткой на 10 лет без всяких законных оснований. Об этом заявил ТАСС вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

«Мне кажется, что медийная поддержка [Бутягина] достаточно весомая, мощная. Что касается правовой поддержки, то думаю, что государственные органы вступятся за нашего коллегу и соотечественника. <…> Надо сделать так, чтобы человек действительно не попал на Украину, это надо сделать», — пояснил он.