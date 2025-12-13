В РАН призвали не допустить экстрадиции Бутягина на Украину, где он сгинет в застенках
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российская академия наук (РАН) переживает, что археолог и представитель Эрмитажа Александр Бутягин, арестованный в Польше, будет отправлен на Украину по запросу экстрадиции, а там окажется за решёткой на 10 лет без всяких законных оснований. Об этом заявил ТАСС вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.
«Мне кажется, что медийная поддержка [Бутягина] достаточно весомая, мощная. Что касается правовой поддержки, то думаю, что государственные органы вступятся за нашего коллегу и соотечественника. <…> Надо сделать так, чтобы человек действительно не попал на Украину, это надо сделать», — пояснил он.
Напомним, 4 декабря в Польше на пути из Нидерландов на Балканы задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции. В Киеве Бутягину грозит до 10 лет тюрьмы. Адвокат уже подал апелляцию на решение польского суда об аресте археолога.
