13 декабря, 10:23

ЗАЭС была отрезана от внешнего электропитания в ночь на 13 декабря

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения в ночь на 13 декабря по причине «широкомасштабных венных действий», что стало двенадцатой по счёту аналогичной ситуацией с момента начала СВО. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Запорожская АЭС ночью временно потеряла всё внешнее электропитание из-за широкомасштабных военных действий, оказавших влияние на электросети. Обе линии в настоящее время возобновили работу», — цитирует его пресс-служба агентства.

Ранее в районе города Энергодар, рядом с которым находится Запорожская атомная станция, было зафиксировано около десяти обстрелов со стороны ВСУ. Атаки велись с применением ствольной артиллерии, миномётов и беспилотных летательных аппаратов. На станции продолжает работать миссия МАГАТЭ, однако её члены отказываются называть сторону, которая наносит удары по ЗАЭС. По словам Гросси, у агентства якобы недостаточно данных, чтобы назвать виновного в обстрелах.

Татьяна Миссуми
