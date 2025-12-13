Путин в Индии
13 декабря, 10:50

Эрдоган призвал не превращать Чёрное море в арену для сведения счётов

Чёрное море не должно использоваться в качестве площадки для сведения счётов, поскольку это не принесёт пользы ни России, ни Украине. Данное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Ашхабада, где он участвовал в Международном форуме мира и безопасности, передаёт телеканал NTV.

Турецкий лидер подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта между двумя странами уже не за горами. По его словам, теперь необходимо направить совместные усилия исключительно в сторону достижения мира. По его словам, все стороны заинтересованы в обеспечении безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Он призвал сделать всё возможное для гарантирования этой безопасности.

Напомним, что Украина совершила ряд атак на танкеры в турецкой части Чёрного моря, включая инцидент с судном Midvolga 2. Атака произошла с использованием безэкипажных катеров. Ряд экспертов расценивает эти действия как провокацию, способную сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Позднее МИД Турции выступил с официальным призывом немедленно прекратить все атаки на портовую и морскую инфраструктуру в регионе.

Юлия Сафиулина
