Эрдоган призвал не превращать Чёрное море в арену для сведения счётов

Чёрное море не должно использоваться в качестве площадки для сведения счётов, поскольку это не принесёт пользы ни России, ни Украине. Данное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Ашхабада, где он участвовал в Международном форуме мира и безопасности, передаёт телеканал NTV.

Турецкий лидер подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта между двумя странами уже не за горами. По его словам, теперь необходимо направить совместные усилия исключительно в сторону достижения мира. По его словам, все стороны заинтересованы в обеспечении безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Он призвал сделать всё возможное для гарантирования этой безопасности.