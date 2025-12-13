Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме отреагировала на рекомендации Европейской службы внешних связей (ЕСВС), советующие европейским дипломатам избегать контактов с российскими коллегами. Она написала в своем Telegram-канале, что ЕСВС подготовила инструкции для европейских дипломатов о том, как правильно вести себя при общении с представителями Москвы.

Например, европейцам рекомендовано избегать участия в мероприятиях с российскими дипломатами. Если же дипломат всё-таки попадёт на такое событие, ему советуют «не попадаться на камеры» вместе с российскими коллегами.

«Фотографии всё, дело ничто — новый девиз Брюсселя», — написала Захарова.

Представитель МИД считает, что такие меры — это лишь полумеры. Настоящим решением, по её мнению, было бы выход ЕС из Организации Объединённых Наций (ООН), пока в её составе остаётся Россия. Также она выразила мнение, что новый 20-й пакет санкций против РФ не может реализоваться без заявления о том, что «Еврокомиссия улетает с планеты, пока на ней остаются русские».

«С нас ракета», — в шутку пообещала дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский искусно шантажирует своих западных партнёров. Делает это глава киевского режима, потому что все они вовлечены в одни и те же коррупционные схемы. По её словам, Зеленскому известно, кто участвует в этих сделках, и он использует эту информацию для давления на союзников.

