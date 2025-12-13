Священник раскрыл условия, позволяющие прихожанину сменить храм

Если священнослужитель ошибается в своих словах, православный верующий имеет полное право обратиться за разъяснениями к другим служителям церкви, вышестоящим лицам или даже сменить приход. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявил священник Павел Островский.

Он подчеркнул, что ситуации бывают разными и не требуют беспрекословного подчинения одному духовнику. По словам священника, верующий должен руководствоваться собственной совестью и, в случае сомнений, искать ясности через диалог внутри церковной общины или у её иерархии.

«У нас Церковь не священническая, а апостольская. Церковное учение по авторитету выше любого священника», — заключил Островский.

