«Столпы мировой экономики»: Для чего Трамп решил создать альтернативу G7 с РФ, КНР и Индией

Обсуждаемая ещё с первого срока Дональда Трампа инициатива о создании группы Core 5 (C5), включающей США, Россию, Китай, Индию и Японию, отражает прагматичный подход администрации американского лидера к международным отношениям, уверен политолог Кирилл Котов. По его словам, в новый союз могут войти страны, которые являются ключевыми игроками на глобальной арене.

«Опираясь на логику и здравый смысл, президент США Дональд Трамп отвергает навязывание радикально-либеральной идеологии и сосредотачивается на реальных экономических интересах Америки. Подобный союз выделяет страны, которые объективно являются столпами мировой экономики», — отметил эксперт.

Отсутствие в Core 5 европейских стран демонстрирует позицию Трампа, который не намерен безоговорочно следовать интересам Старого Света. ЕС должен стать самостоятельным партнёром, иначе будет рассматриваться лишь как вассал США. Собеседник РИАМО подчеркнул, что альянсы больших экономик более конкурентоспособны и выгодны для торговли.