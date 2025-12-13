Губерниев назвал Карпина главным разочарованием года

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал работу тренера Валерия Карпина в московском «Динамо» главным разочарованием года. Его цитату приводит телеканал «Матч ТВ».

По словам Губерниева, он ожидал, что под руководством Карпина «Динамо» станет максимально конкурентоспособной командой, но эти надежды не оправдались. Он выразил сожаление по поводу того, как сложилась в итоге ситуация.

«Разочарование года для меня — Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что он и «Динамо» будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели», — отметил он.

Напомним, что 17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», после чего исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев. Таким образом, период работы футбольного наставника в клубе завершился досрочно. Позже эксперт рассказал, что Карпин ставил совету директоров московской команды абсолютно невыполнимые условия.