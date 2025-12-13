Путин в Индии
13 декабря, 13:54

Украинский блогер-миллионик Артур Бабич стал гражданином России

Обложка © Telegram / Бабич

Украинский блогер-миллионик Артур Бабич получил российское гражданство спустя год и зарегистрировал собственное дело. По данным Mash, он стал индивидуальным предпринимателем, специализирующимся на художественном исполнении и рекламе.

В новый российский паспорт Бабича также вернули отчество Самвелович, которое в украинских документах не указывается.

Украинский колледж решил сжечь аттестат переехавшего в Россию блогера Бабича
Напомним, что после начала специальной военной операции блогер покинул Россию, временно жил в США, где столкнулся с финансовыми трудностями и проблемами с переводом. Позже он вернулся в Россию с целью зарабатывать, что на Украине вызвало обвинения в предательстве. В итоге блогер подал документы на получение российского паспорта и попросил СМИ больше не называть его украинским тиктокером.

