13 декабря, 14:23

Против Греты Тунберг возбудили уголовное дело в Финляндии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gretathunberg

В Финляндии возбуждено уголовное дело в отношении известной шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на данные полиции.

Активистка проходит по статье о противодействии полицейским. Подозрения связаны с её участием в акции экологического движения Extinction Rebellion, которая прошла в центре Хельсинки 25 июня 2024 года.

Таким образом, правовые последствия настигли Тунберг спустя несколько месяцев после самой демонстрации. Точные детали инцидента, который стал основанием для обвинения, пока не раскрываются.

Ранее венецианская прокуратура начала расследование в отношении Греты Тунберг и 36 её сторонников из движения Extinction Rebellion. Экологические активисты вылили в воду Гранд-канала зелёный краситель, чтобы обратить внимание общества на экоцидную политику властей Италии.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

