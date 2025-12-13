Путин в Индии
13 декабря, 16:09

2 недели страданий за 2 часа обжорства: Родителей призвали не закармливать детей в Новый год

Новогоднее застолье с его традиционными салатами, жареными блюдами и газировкой может стать серьёзной угрозой для детского ЖКТ, предупредила педиатр Ульяна Гуреева. По её словам, незрелая и очень чувствительная система, не имеющая достаточных «инструментов» для переработки тяжёлой пищи из-за недостаточной активности ферментов, может не справиться с нагрузкой.

У детей до трёх лет поджелудочная железа вырабатывает критически мало ферментов для расщепления жиров, а слизистая желудка крайне нежная. Проба салата с майонезом или жареной котлеты может обернуться многодневным расстройством. Даже к 6–8 годам, когда система почти сформирована, избыток жирного и острого способен вызвать спазм протоков поджелудочной железы и её воспаление.

Особую опасность представляют традиционные праздничные блюда: салаты с майонезом, жареное мясо, солёная сельдь и сладкая газировка. При появлении у ребёнка неукротимой рвоты, сильных болей, вялости или признаков обезвоживания необходимо срочно обратиться к врачу. До осмотра медика нужно обеспечить покой и дробно отпаивать малыша водой или солевым раствором, рекомендовала собеседница «Газеты.ru».

«Новогодняя ночь — это всего 2–3 часа застолья, а последствия пищевой «свободы» для ребенка могут длиться дни и недели. Здоровье детской пищеварительной системы — слишком хрупкий и ценный дар, чтобы ставить его на кон ради минутной уступки», — заключила эксперт.

К слову, традиционный новогодний формат с застольем и алкоголем может быть особенно опасен для подростков, поскольку родители в праздники часто снижают контроль, заявила гастроэнтеролог. По её словам, эта возрастная группа находится в зоне риска из-за особенностей поведения.

