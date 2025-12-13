Путин в Индии
13 декабря, 18:11

Росгвардия опровергла сообщения о привилегиях рэпера Macan в армии

Рэпер Macan. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan

Росгвардия опровергла сообщения о привилегиях и послаблениях для рэпера Macan (Андрей Косолапов) на службе в армии. В ведомстве подчеркнули, что артист проходит службу в стандартных условиях и готовится к военной присяге.

«Сообщения о наличии привилегий у Косолапова и применении дисциплинарных мер к военному, снявшему видео с участием рэпера, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Рэпер проходит службу в Центре специального назначения «Витязь» отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В ведомстве отметили, что у Макана стандартные условия, он получает все виды довольствия и питается вместе со всем личным составом. Подчёркивается, что Косолапов готовится к принятию военной присяги наравне с другими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что повара Центра специального назначения «Витязь» были отправлены на гауптвахту за съёмку рэпера Macan, курящего в неположенном месте. На видео был зафиксирован первый день срочной службы Косолапова. Публикация кадров в Сети привлекла внимание службы безопасности подразделения, и повар получил арест на срок до 30 дней.

