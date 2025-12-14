ВВС США применили осветительные бомбы в Пальмире после нападения на патруль

В ответ на нападение на совместный сирийско-американский патруль в Пальмире ВВС США задействовали боевую авиацию. Как сообщает телеканал Syria TV, американские самолёты осуществили сброс осветительных бомб над городом.

Ранее Пентагон подтвердил гибель в результате атаки боевиков ИГИЛ* двух американских военнослужащих и гражданского переводчика, ещё трое получили ранения. В результате инцидента также погиб один сирийский военный.

Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о планах развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами. Он отметил, что Вашингтон рассматривает Сирию как нового партнёра в регионе и готов инвестировать в её экономику. Глава сирийского государства подчеркнул, что страна открыта для новых экономических проектов с американской стороной. Аш-Шараа сообщил, что возможное вступление Сирии в коалицию США по борьбе с ИГИЛ* будет рассмотрено на уровне правительства.

