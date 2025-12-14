В аэропортах Грозного и Пскова ввели план «Ковёр»

Росавиация ввела временные ограничения на полёты гражданских самолётов в аэропортах ещё двух регионов страны. Причём в одном из них второй раз за ночь. После трёх часов утра для самолётов временно закрыли аэропорты Грозного и Пскова.

«Аэропорты Грозный (Северный), Псков — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отметим, что в аэропорту Пскова отменяли ограничения после 2:00, однако сейчас он снова закрыт. Всего к утру ограничения Росавиации действуют в 9 воздушных гаванях страны, включая аэропорт Пулково.

Ранее в Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домовладений. В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна. Ещё в четырёх домах также выбило окна, в одном — повреждена хозпостройка. Дополнительно зафиксирован обрыв линии электропередачи.