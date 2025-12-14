Журналист Медведев возмутился «особой» службой рэпера Macan в армии
Рэпер Macan. Обложка © Telegram / Mash
Служба российского рэпера Macan (Андрей Косолапов) в армии выглядит как показная история с привилегиями и должна быть прекращена. Об этом заявил журналист Андрей Медведев в своём Telegram-канале.
«Возникает вопрос, какого, извините, чёрта, он служит на каких-то особых основаниях», — возмутился Медведев.
Ситуация с призывом музыканта напоминает южнокорейскую практику, когда звёзд K-Pop отправляют служить ради повышения престижа армии среди молодёжи. Однако, как отметил Медведев, в случае с Macan это выглядит не как служба, а как «цирк». Он подчеркнул, что ровесники рэпера уходят добровольцами на фронт и выполняют боевые задачи без каких-либо поблажек.
При этом сам Macan, по словам журналиста, служит в элитных подразделениях, носит офицерскую форму и пользуется особыми условиями, включая постоянное сопровождение. Медведев призвал отправить музыканта на дембель и прекратить, по его словам, дискредитировать боевое подразделение и военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.
Ранее сообщалось, что поваров дивизии оперативного назначения имени Дзержинского якобы отправили на гауптвахту за съёмку рэпера Macan, курившего в неположенном месте. Утверждалось, что видео с первого дня срочной службы Андрея Косолапова было снято на смартфон сотрудником ЦСН «Витязь» и затем опубликовано в Сети, при этом сам музыкант наказания не понёс. Позднее Росгвардия опровергла информацию о каких-либо привилегиях или послаблениях для рэпера.
