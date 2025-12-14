Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 05:25

Журналист Медведев возмутился «особой» службой рэпера Macan в армии

Рэпер Macan. Обложка © Telegram / Mash

Рэпер Macan. Обложка © Telegram / Mash

Служба российского рэпера Macan (Андрей Косолапов) в армии выглядит как показная история с привилегиями и должна быть прекращена. Об этом заявил журналист Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

«Возникает вопрос, какого, извините, чёрта, он служит на каких-то особых основаниях», — возмутился Медведев.

Ситуация с призывом музыканта напоминает южнокорейскую практику, когда звёзд K-Pop отправляют служить ради повышения престижа армии среди молодёжи. Однако, как отметил Медведев, в случае с Macan это выглядит не как служба, а как «цирк». Он подчеркнул, что ровесники рэпера уходят добровольцами на фронт и выполняют боевые задачи без каких-либо поблажек.

При этом сам Macan, по словам журналиста, служит в элитных подразделениях, носит офицерскую форму и пользуется особыми условиями, включая постоянное сопровождение. Медведев призвал отправить музыканта на дембель и прекратить, по его словам, дискредитировать боевое подразделение и военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.

Обед по расписанию: Рэпера Macan сняли на видео в армейской столовой
Обед по расписанию: Рэпера Macan сняли на видео в армейской столовой

Ранее сообщалось, что поваров дивизии оперативного назначения имени Дзержинского якобы отправили на гауптвахту за съёмку рэпера Macan, курившего в неположенном месте. Утверждалось, что видео с первого дня срочной службы Андрея Косолапова было снято на смартфон сотрудником ЦСН «Витязь» и затем опубликовано в Сети, при этом сам музыкант наказания не понёс. Позднее Росгвардия опровергла информацию о каких-либо привилегиях или послаблениях для рэпера.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Журналисты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar