Служба российского рэпера Macan (Андрей Косолапов) в армии выглядит как показная история с привилегиями и должна быть прекращена. Об этом заявил журналист Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

«Возникает вопрос, какого, извините, чёрта, он служит на каких-то особых основаниях», — возмутился Медведев.

Ситуация с призывом музыканта напоминает южнокорейскую практику, когда звёзд K-Pop отправляют служить ради повышения престижа армии среди молодёжи. Однако, как отметил Медведев, в случае с Macan это выглядит не как служба, а как «цирк». Он подчеркнул, что ровесники рэпера уходят добровольцами на фронт и выполняют боевые задачи без каких-либо поблажек.

При этом сам Macan, по словам журналиста, служит в элитных подразделениях, носит офицерскую форму и пользуется особыми условиями, включая постоянное сопровождение. Медведев призвал отправить музыканта на дембель и прекратить, по его словам, дискредитировать боевое подразделение и военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.