14 декабря, 06:20

Американский экономист ждёт от Трампа прекращения продажи оружия Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что ожидает от президента США Дональда Трампа прекращения продаж оружия Украине. По мнению профессора Колумбийского университета, это позволит остановить затягивание конфликта.

«Я очень надеюсь, что президент Трамп просто заявит, что США не будут продавать Украине системы вооружений, чтобы затянуть войну», сказал Сакс в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что считает наступившее время подходящим для мира.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины ресурсов для возвращения Крыма. Он отметил, что сегодня у страны нет сил и поддержки для реализации этих планов. Напомним, что Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Слова Зеленского связали с накрывшей его «политической дрожью».

Мария Любицкая
