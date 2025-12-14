Песков рассказал, что Путин любит лично водить машину

Президент России Владимир Путин может лично управлять автомобилем во время непубличных поездок по городу. Об этом в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин может и сам садиться за руль при передвижении без кортежа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«За рулём, например, да? Ну, он водит машину и любит это делать, да», — заявил Песков.

Он уточнил, что схема передвижения варьируется. Таким образом, подобные неформальные поездки позволяют не только избежать повышенного внимания, но и дают возможность насладиться простым занятием. Вопросы о том, как часто руководитель страны выбирает этот способ и какие маршруты предпочитает, остаются без публичных ответов.

Представитель Кремля пояснил, что фраза «по-тихому», которую использовал президент, означает передвижение так же, как и все обычные люди. При этом Песков допустил, что теоретически автовладелец на московском светофоре может, обернувшись, увидеть за рулём соседнего автомобиля главу государства, однако на практике такая встреча маловероятна.

Путин обладает огромным водительским стажем, превышающим пятьдесят лет. За это время ему доводилось управлять самыми разными транспортными средствами: от своего первого «Запорожца» и классических моделей «Жигулей» и «Волги» до современных отечественных новинок, таких как Lada Kalina, Vesta, Aura и Aurus. Помимо легковых автомобилей, президент демонстрировал навыки вождения грузовой техники — именно он за рулём «КАМАЗа» открывал движение по Крымскому мосту. Как ранее отмечал Песков, глава государства часто сам садится за руль для поездок по территории своих резиденций. Его пассажирами в такие моменты нередко становятся высокие иностранные гости, включая президентов Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, которые могли прокатиться с Путиным как в подмосковном Ново-Огарёве, так и в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Согласно последним данным опроса, подавляющее большинство россиян выражает доверие президенту Владимиру Путину (78%) и высоко оценивает его работу (80%). Деятельность правительства также получила положительную оценку от более половины опрошенных (53%), а премьер-министр Михаил Мишустин пользуется поддержкой 58% респондентов. Среди политических партий лидирует «Единая Россия» с 41% поддержки, за ней следуют КПРФ (8%), ЛДПР (11%), «Справедливая Россия» (3%) и «Новые люди» (4%).