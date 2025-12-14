Ушаков: Россия не обсуждала «корейский сценарий» урегулирования на Украине
Обложка © Life.ru
Россия ни разу не рассматривала урегулирование конфликта на Украине по так называемому корейскому сценарию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. На прямой вопрос о возможности такого подхода Ушаков ответил коротко: «Ни разу». По его словам, подобные идеи не поднимались ни в официальных, ни в неформальных обсуждениях.
Ушаков заявил, что «корейский» вариант никогда не обсуждался в России. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН
«Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования [на Украине]. И американцы знают о наших подходах. Но точно — снять кальку с корейской темы, — ни разу не обсуждалось это. Я об этом даже не слышал», — сказал Ушаков.
Обсуждение возможности создания буферной зоны в Донбассе продолжается на фоне противоречивых заявлений из Киева. Ранее в СМИ появилась информация о готовности украинской стороны рассмотреть этот шаг в рамках мирного соглашения при условии присутствия наблюдателей и иностранного контингента. Однако впоследствии в ОП Украины опровергли эти сведения, заявив, что не согласны на создание такой зоны, назвав проект «теоретической моделью».
