Пятикратный олимпийский чемпион Клебо провалил спринт на этапе Кубка мира в Давосе
Обложка © ТАСС / ZUAM / Maxim Thore
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, неожиданно провалил личный спринт на этапе Кубка мира в Давосе. В четвертьфинале он дважды подскользнулся на поворотах, занял лишь четвёртое место и выбыл из борьбы.
Это первое поражение Клебо в спринте с января 2024 года, после которого он выиграл 23 гонки подряд. В полуфинал из его забега прошли француз Люка Шавана и норвежец Ансгар Эвенсен.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально предоставила нейтральный статус Коростелёву и Непряевой, выполнив вердикт Спортивного арбитражного суда. Накануне они выступили в квалификации к спринту. Россияне не смогли пройти в финальную стадию, но завоевали квоты для Олимпийских игр 2026 года в Италии.
