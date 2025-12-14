Пятикратный олимпийский чемпион Клебо провалил спринт на этапе Кубка мира в Давосе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, неожиданно провалил личный спринт на этапе Кубка мира в Давосе. В четвертьфинале он дважды подскользнулся на поворотах, занял лишь четвёртое место и выбыл из борьбы.

Это первое поражение Клебо в спринте с января 2024 года, после которого он выиграл 23 гонки подряд. В полуфинал из его забега прошли француз Люка Шавана и норвежец Ансгар Эвенсен.