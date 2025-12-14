Путин в Индии
14 декабря, 10:37

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо провалил спринт на этапе Кубка мира в Давосе

Обложка © ТАСС / ZUAM / Maxim Thore

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, неожиданно провалил личный спринт на этапе Кубка мира в Давосе. В четвертьфинале он дважды подскользнулся на поворотах, занял лишь четвёртое место и выбыл из борьбы.

Это первое поражение Клебо в спринте с января 2024 года, после которого он выиграл 23 гонки подряд. В полуфинал из его забега прошли француз Люка Шавана и норвежец Ансгар Эвенсен.

Российский лыжник Коростелёв выругался после 52-го места в дебютной гонке на КМ

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально предоставила нейтральный статус Коростелёву и Непряевой, выполнив вердикт Спортивного арбитражного суда. Накануне они выступили в квалификации к спринту. Россияне не смогли пройти в финальную стадию, но завоевали квоты для Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

