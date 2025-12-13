Российский лыжник Коростелёв выругался после 52-го места в дебютной гонке на КМ

Российский лыжник Савелий Коростелёв признал, что его дебютная гонка на Кубке мира прошла ужасно. Он занял 52-е место в квалификации спринта на третьем этапе в Давосе (Швейцария), но этого хватило для завоевания квоты на Олимпиаду. Старший тренер сборной Юрий Бородавко отметил, что низкий результат объясняется длительным перелётом и необходимостью адаптации к условиям медленного снега.

«Это было дерьмово. Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд — тогда у меня горели ноги», — сказал РИА «Новости» Коростелёв.

Бородавко же заявил, что выступления Коростелёва и Дарьи Непряевой нельзя назвать нормальными из-за объективных причин. Спортсмены долго добирались до Швейцарии и приехали с медленного снега, поэтому для адаптации им требуется время. Бородавко добавил, что квалификация на Олимпиаду зависит от проверки МОК, а «замороженные» FIS-очки с 2022 года были достаточно высоки, поэтому спортсменам не требовалось набирать дополнительные рейтинговые баллы.