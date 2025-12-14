Путин в Индии
14 декабря, 10:48

«Три женщины остались без мужей»: Певица Натали поведала о горькой череде семейных потерь

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Певица Натали, пережившая тяжёлую утрату, рассказала, что её семье неожиданно помог турецкий сериал «Зимородок» и его звезда Эмре Алтуг. Артистка призналась, что актёр скрасил жизнь её матери, пока сама Натали налаживала быт после потери мужа.

«Мы три женщины — мама, я и свекровь — остались без мужей... Вы моей маме скрасили жизнь», — обратилась певица к Алтугу в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Она также добавила, что сериал стал для её младшего сына первым уроком о любви и отношениях.

Натали возвращается на сцену после смерти мужа
Ранее Натали рассказывала о последних днях жизни своего тяжелобольного супруга. По имеющимся сведениям, после тяжёлого обострения у Александра Рудина развилась органическая депрессия, оказавшая негативное воздействие на функционирование внутренних органов, включая сосудистую систему головного мозга. Музыкант ушёл из жизни 30 июля 2023 года.

Мария Любицкая
