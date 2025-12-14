Стали известны результаты эксперимента «Роскосмоса» на спутнике «Бион-М»

Эксперимент с животными и растениями на российском космическом спутнике «Бион-М» №2 признан успешным. Как сообщили в «Роскосмосе», все бортовые системы отработали штатно, а научная программа выполнена полностью.

Целью миссии было изучение воздействия невесомости и повышенной космической радиации на живые организмы. Для этого спутник вывели на орбиту с высоким уровнем радиации, приближённым к межпланетному полёту. В следующем году учёные начнут готовить запуск «Биона-М» №3 для ещё более суровых испытаний.