14 декабря, 12:01

Стали известны результаты эксперимента «Роскосмоса» на спутнике «Бион-М»

Обложка © Telegram / Роскосмос

Эксперимент с животными и растениями на российском космическом спутнике «Бион-М» №2 признан успешным. Как сообщили в «Роскосмосе», все бортовые системы отработали штатно, а научная программа выполнена полностью.

Целью миссии было изучение воздействия невесомости и повышенной космической радиации на живые организмы. Для этого спутник вывели на орбиту с высоким уровнем радиации, приближённым к межпланетному полёту. В следующем году учёные начнут готовить запуск «Биона-М» №3 для ещё более суровых испытаний.

Появились эпичные кадры с места приземления мышей-космонавтов после месяца на орбите Земли
Напомним, спутник «Бион-М» с 75 лабораторными мышами, 1,5 тысячи мух, а также грибами, лишайниками и бактериями на борту отправился в космическое пространство 20 августа. Путешествие продлилось 30 дней, сегодня капсула с необычными космонавтами приземлилась в оренбургских степях. Цель исследования — выяснить как действует невесомость и радиация на разные виды живых существ.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Роскосмос
  • Наука и технологии
