СК завёл уголовное дело после взрыва газа в саратовской многоэтажке

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном управлении СК.

СК завёл дело после ЧП в многоэтажке Саратова. Видео © Telegram/ Следком 64

По предварительным данным, хлопок газа произошёл на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Ладожской. В результате инцидента 27-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован. В нескольких квартирах выбило стёкла, при этом возгорания не произошло, а несущие конструкции не пострадали.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по поручению руководства следственного управления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, после осмотра будут назначены необходимые судебные экспертизы.

