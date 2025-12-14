Путин в Индии
Регион
14 декабря, 16:52

СК завёл уголовное дело после взрыва газа в саратовской многоэтажке

Обложка © Telegram/ Следком 64

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном управлении СК.

СК завёл дело после ЧП в многоэтажке Саратова. Видео © Telegram/ Следком 64

По предварительным данным, хлопок газа произошёл на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Ладожской. В результате инцидента 27-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован. В нескольких квартирах выбило стёкла, при этом возгорания не произошло, а несущие конструкции не пострадали.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по поручению руководства следственного управления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, после осмотра будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме. Под завалами квартиры на четвёртом этаже находились бабушка с внучкой. Жильцы сообщили, что взрывной волной выбило окна во всём доме.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Саратовская область
