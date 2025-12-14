Сирийские силовики задержали подозреваемых в нападении на военных в Пальмире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat
Сирийские силовые структуры задержали пятерых подозреваемых в рамках операции, связанной с нападением на совместную американо-сирийскую военную группу в районе Пальмиры. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сирии.
Как указывается в заявлении представителя ведомства, операция была организована на основе точных разведданных и проводилась при полной координации с Главным разведывательным управлением страны и силами международной коалиции. Все задержанные были переданы для проведения следственных действий.
Напомним, ранее сирийский телеканал Syria TV сообщал о начале спецоперации в Пальмире против членов ИГ*. Поводом для неё стало вооружённое нападение в минувшую субботу, в результате которого, по данным Пентагона, погибли двое американских военнослужащих и гражданский переводчик, ещё трое человек пострадали. По информации сирийского МВД, атаку совершил член ИГ*, также был убит один сирийский военный. Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация