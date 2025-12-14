Сирийские силовики задержали подозреваемых в нападении на военных в Пальмире

Сирийские силовые структуры задержали пятерых подозреваемых в рамках операции, связанной с нападением на совместную американо-сирийскую военную группу в районе Пальмиры. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сирии.

Как указывается в заявлении представителя ведомства, операция была организована на основе точных разведданных и проводилась при полной координации с Главным разведывательным управлением страны и силами международной коалиции. Все задержанные были переданы для проведения следственных действий.

