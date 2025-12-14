На американских военных в Сирии напали во время встречи с представителем МВД
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД произошло нападение на военнослужащих США. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
«Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГИЛ*», — уточняется в публикации.
Нападавший заглянул в окно помещения, где шла встреча, и открыл огонь из пулемёта по американским военным. Американские и сирийские силы открыли ответный огонь, после чего сирийцам пришлось преследовать нападавшего. В результате он был уничтожен.
Нападение произошло в районе, который действующие власти Сирии не контролируют.
Напомним, американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии. В ответ на нападение на совместный сирийско-американский патруль в Пальмире ВВС США задействовали боевую авиацию. Американские самолёты осуществили сброс осветительных бомб над городом.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Запрещённая в России террористическая организация.