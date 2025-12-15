Адвокат рассказала о просьбе Долиной оставить пианино при продаже квартиры

Адвокат Светлана Свириденко прокомментировала детали сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в районе Хамовники. По её словам, артистка изначально планировала оставить покупательнице, которой оказалась Полина Лурье, всё имущество, но затем попросила забрать пианино и стул к нему. Об этом правозащитница рассказала в беседе с РИА «Новости».

Как отметила Свириденко, такое уточнение со стороны певицы свидетельствует о разумном и взвешенном подходе к сделке. Адвокат подчеркнула, что Долина сама определяла, какое имущество останется в квартире, что говорит о её намерении честно завершить договорённость.